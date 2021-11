Adele openhartig over scheiding, gewichtsverlies en nieuwe relatie: “Ik zou graag meer kinderen willen”

Celebrities Oprah does it again . Nadat ze eerder prins Harry en Meghan Markle op de bank kreeg voor een openhartig interview, liet nu ook Adele (33) in haar hart kijken bij de presentatrice. In de special ‘Adele One Night Only’ sprak de Britse zangeres openlijk over een aantal persoonlijke zaken, waaronder haar scheiding, zoon, nieuwe liefde, kinderwens en gewichtsverlies. “Het is niet mijn taak om andere mensen zich goed over hun lijf te laten voelen.”

Amerikaanse televisiezender CBS zond zondagavond het langverwachte interview van Oprah Winfrey (67) met Adele uit. In hun gesprek vertelt de Britse nachtegaal hoe ze de afgelopen jaren ervaren heeft. De zangeres geeft toe dat ze zich ervoor schaamt dat haar huwelijk met Simon Konecki (47) niet gelukt is. De twee trouwden in 2018 - nadat ze al in 2012 een relatie begonnen -, maar kondigden een jaar later al hun scheiding aan. “Ik zag het altijd voor me om een gezin te hebben en te behouden, zeker nadat ik moeder werd.”

Voor het eerst spreekt Adele ook over het moment waarop ze wist dat ze van haar man moest scheiden. “Samen met enkele vrienden waren we allerlei vragen uit een tijdschrift aan het beantwoorden. Een van de vragen luidde: ‘Wat is iets dat niemand ooit van je zal weten?’, waarop ik zei: ‘Ik ben echt niet gelukkig, ik leef niet, ik ploeter gewoon door’. Het was de eerste keer dat ik toegegeven had aan mijn vrienden dat ik ongelukkig was. Ze waren echt in shock toen ze dit hoorden.” Toch was haar keuze om te scheiden geen snelle beslissing. “Ik neem het huwelijk heel serieus, al lijkt het erop dat ik het nu niet meer respecteer door te trouwen en vervolgens zo snel te scheiden.”

Volledig scherm Adele en haar ex-man Simon Konecki © WireImage

Co-ouderschap

Er is geen wrok tussen Adele en Simon, vertelt de zangeres nog. Ze beseft dat ze veel aan hem te danken heeft. “Simon heeft mijn leven gered, hij kwam op het juiste moment in mijn leven en gaf me stabiliteit. Ik was nog zo jong toen en er kwam zoveel op me af, dat hij en Angelo (9) mij op het rechte pad hielden. Anders was ik mezelf volledig kwijtgeraakt. Ik hou nog steeds van hem, maar ben niet meer verliefd.” Dat laatste kreeg ze maar moeilijk uitgelegd aan haar zoontje Angelo, dat ze deelt met haar ex-man. Na de scheiding vroeg Angelo haar waarom ze niet meer van zijn papa hield. “Dat was heel moeilijk, want het verschil tussen ‘houden van’ en ‘verliefd zijn’ slaat nergens op voor een kind. Er waren zoveel antwoorden die ik hem niet kon geven, omdat hij het niet zou begrijpen.”

De band tussen Adele en haar ex is nog altijd heel goed. De twee wonen tegenover elkaar en doen aan co-ouderschap. “Ik vertrouw hem 100 procent en heb het diepste respect voor hem. En mijn wens voor Angelo is dat hij een goed en gelukkig persoon wordt, ik stel absoluut geen verwachtingen. Hij moet doen wat hij fijn en leuk vindt.”

Volledig scherm Een zeldzame foto van Adele, Simon en Angelo © photo_news

Gestopt met drinken

De artieste was na haar scheiding vaak eenzaam en bracht veel tijd alleen door. “Als ik me echt down voelde, dan liet ik dat binnenkomen.” Sinds de dood van haar vader is de zangeres gestopt met drinken om haar emoties beter op orde te krijgen. “Als je nuchter bent, verwerk je je gevoelens veel beter. Voorheen hield ik in mijn eentje de hele alcoholindustrie in leven, maar het heeft me niks goed gebracht”, aldus Adele.

Met haar nieuwe album ‘30' laat Adele in haar hart kijken. “Mijn nieuwe album gaat niet zozeer over de scheiding van Simon en mij, maar over een scheiding van mezelf.” Toch zit er enorm veel persoonlijkheid in de teksten. “Er waren momenten waarop ik de plaat aan het schrijven was en dacht: dat is misschien te privé, dat zou te veel over mezelf kunnen gaan om uit te brengen. Maar niets is zo eng als wat ik de afgelopen twee of drie jaar achter gesloten deuren heb meegemaakt, dus ik ben niet bang voor wat mensen nu wel of niet kunnen doen.” Op de vraag of haar ex-man het vervelend vindt dat het nieuwe album zo persoonlijk is geworden, zegt Adele: “Hij weet wat voor soort artiest ik ben en wat voor nummers ik schrijf. Dus nee, hij vindt dat oké.”

Gewichtsverlies

Hoewel Adele behoorlijk wat kilo’s kwijtraakte na haar scheiding, was het haar niet om gewichtsverlies te doen. Ze had naar eigen zeggen veel paniekaanvallen en wist niet meer hoe ze haar dagen moest indelen. Sporten en wandelen gaven haar structuur. “Mijn lichaam is altijd bekritiseerd, of ik nu voller was of wat slanker. Sommige mensen waren boos dat ik ineens niet meer een grote maat had, ze voelden zich in de steek gelaten. Maar het is niet mijn taak om andere mensen zich goed over hun lijf te laten voelen, dat moet je zelf doen. Ik sport veel, maar ik eet ook veel. Gisteren nog een portie Chinees en de dag ervoor McDonald’s", lacht ze.

Volledig scherm De Britse zangeres Adele voor en na het volgen van het sirtfood-dieet. © AFP/Instagram

Kinderwens

Ondertussen is Adele gelukkig met een nieuwe liefde: Rich Paul (39). De twee ontmoetten elkaar op een feestje en gingen een paar jaar later uit eten. Iets wat volgens hem puur zakelijk was, maar waar de zangeres anders over dacht. “Een zakelijk etentje? Voor wat in godsnaam? We deden helemaal geen zaken met elkaar. Maar dat was de eerste keer dat we gewoon samen waren, zonder vrienden erbij. Wat me in hem aantrekt, is dat hij werkelijk hilarisch is. Hij is grappig, slim en ontzettend makkelijk om mee om te gaan. Het gaat allemaal zo natuurlijk. Oh god, ik begin te blozen als ik erover spreek”, aldus Adele. De zangeres zegt ook dat ze door deze relatie voor het eerst van zichzelf houdt en openstaat voor de liefde.

Op de vraag of ze in de toekomst ook vanuit een gelukkige geest kan schrijven, zegt de zangeres: “Dat hoop ik wel. Ik speel geen spelletjes meer in de liefde. Zo van: ik weet dat je mij gaat kwetsen, dus kwets ik jou eerst. Dat gaat niet meer gebeuren. Ik weet nu wat ik wil: rust in mijn hoofd en stabiliteit.” Daarnaast zei ze ook dat ze open staat voor een gezinsuitbreiding. “Ik zou graag meer kinderen willen. Het zou niet het einde van de wereld zijn als dat niet zo is, want ik heb Angelo, maar ik denk wel dat er nog kinderen zullen komen.”

Eerste live concert voor Angelo

Naast het openhartige Oprah-interview, bracht de zangeres ook een uniek optreden in ‘Adele One Night Only’. Ze bracht enkele van haar klassiekers en nieuwe hits in het schilderachtige Griffith Observatory in Los Angeles. Onder meer Lizzo, James Corden en Melissa McCarthy waren van de partij, maar de meest opvallende gast was ongetwijfeld Adele’s zoontje Angelo. Het was de eerste keer dat hij zijn mama live zag optreden. “Het is de absolute eer van mijn leven, schat, om je hier vanavond te hebben”, sprak mama Adele hem toe.

