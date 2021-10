Adele open over haar gewichtsverlies: “Ik eet nog elke week McDonald’s”

Celebrities Dochter van Madonna moest schoolgeld zelf betalen: “In mijn familie krijg je niets voor niets”

15 oktober In haar jeugd bleef de oudste dochter van Madonna liever uit de spotlight en daar heeft Lourdes Leon (25) geen spijt van. In een gesprek voor ‘Interview Magazine’ zegt ze dat het waarschijnlijk totaal verkeerd met haar was afgelopen, als ze dat niet had gedaan.