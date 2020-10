Adele ontkent geruchten over relatie met rapper Skepta: “Ik ben een single cat lady”

CelebritiesHoewel er al een tijdje geruchten de ronde doen dat ze een romance heeft met rapper Skepta (38), is Adele (32) nog steeds vrijgezel. Dat heeft ze zelf verteld op Instagram in een post waarin ze terugblikt op haar passage in ‘ Saturday Night Live ’. De zangeres laat ook uitschijnen dat we nog even zullen moeten wachten op een nieuw album.

“De relatie tussen Adele en Skepta is serieuze vormen aan het aannemen”, was woensdag te lezen in People. Al ruim een jaar wordt gefluisterd dat de twee meer dan goede vrienden zouden zijn en bronnen in het Amerikaanse tijdschrift beweerden dat de liefde groot is. “Ze hebben het ontzettend leuk samen.”

In haar grot

Enkele uren later drukte de zangeres echter zelf die geruchten definitief de kop in via een post op Instagram. Met het bericht wou ze iedereen bedanken voor haar geslaagde doortocht in ‘Saturday Night Live’ afgelopen weekend, haar eerste tv-optreden in drie jaar tijd. “Ik kruip nu terug in m’n grot om m’n rol als ‘single cat lady’ opnieuw met glans te vervullen. Tot volgend jaar!”, schreef ze als afsluiter. Hiermee benadrukte de zangeres dus dat ze nog steeds vrijgezel is nadat haar huwelijk met Simon Konecki vorig jaar op de klippen liep. Tezelfdertijd impliceerde ze dat we dit jaar helaas geen nieuw werk meer zullen horen.

Adele liet in het bericht ook weten dat ze enorm genoten heeft van haar optreden in ‘Saturday Night Live’. “Bedankt aan de meest geweldige cast, crew, schrijvers en producers. Jullie zijn zo’n verrukkelijke mensen. Ook het publiek was magistraal. Ik heb er veel plezier uit gehaald en ik hoop dat jullie dat ook gedaan hebben. Veel succes met de verkiezingen, Amerika. Ik hou van jullie. Zorg goed voor elkaar en wees mild voor jezelf. Geniet van Halloween!”

Volledig scherm Adele had naar verluidt een romance met rapper Skepta. © Photo News

