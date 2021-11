Adele krijgt reeks weekendoptredens in Las Vegas

CelebritiesAdele (33) staat binnenkort op de planken in de Amerikaanse stad Las Vegas. Dat maakte de Britse zangeres zonet zelf bekend op sociale media. De concertenreeks kreeg de titel ‘Weekends with Adele’ en gaan vanaf januari tot en met april door in de residentie van het beroemde Caesars Palace.

Vanaf vrijdag 21 januari tot ergens in april treedt Adele exclusief op in het hotel. Hoewel de exacte data nog niet bekend zijn gemaakt, geeft de naam van de concertenreeks weg dat het uitsluitend om weekends gaat. De eerste kaarten, voor geregistreerde fans, gaan morgen al in de verkoop.

Tussenoplossing

Al in 2013 werd er gespeculeerd over een Las Vegas-residentie voor Adele. “Adele is de meest gewilde artieste in Las Vegas, en ze neemt elk voorstel in overweging. Ze wil opnieuw gaan optreden, maar ze wil ook van het gezinsleven genieten met zoontje Angelo. Eerst een reeks concerten doen in Vegas zou een mooie tussenoplossing zijn”, werd destijds gezegd. De zangeres liet al vaker weten dat ze niet graag op tournee gaat. Begin oktober doken de geruchten nogmaals op. Toen werd er gespeculeerd dat er inderdaad een concertenreeks in Las Vegas op tafel lag. Insiders beweerden dat Adele enkel nog een keuze moest maken tussen het Park Theater van hotel Park MGM of het Colosseum bij Caesars Palace.

Een vaste stek in Las Vegas is populair onder artiesten, die vaak miljoenencontracten afsluiten met de grote casinohotels. Op dit moment zijn Rod Stewart, Usher en Sting te zien in Caesars Palace. Eerder hadden onder meer Celine Dion en Jennifer Lopez al zeer lucratieve deals in de gokstad.

Adele bracht deze maand haar nieuwe album 30 uit. Deze laatste is nu al de bestverkochte plaat van het jaar. Op amper een week tijd werden er 838.000 exemplaren verkocht. Ook ‘Easy On Me’, een nummer van Adeles vierde studioalbum, doet het erg goed. De song wist ondertussen de zogenaamde Country Airplay te bereiken. Daarnaast wist het lied ook al een plek in de Billboard Hot 100 te veroveren.

