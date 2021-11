Adele in tranen na hereniging met leerkracht: “Je hebt mijn leven veranderd”

Adele bracht deze maand haar nieuwe ‘30' uit, en organiseerde voor de gelegenheid een concertspecial op ITV: ‘An audience with Adele’. In het publiek zaten vele bekende gasten, zoals Emma Watson, David Tennant, Daniel Kaluuya en Emma Thompson. Die laatste had een verrassing voor de zangeres in petto. De zaal was namelijk niet alleen gevuld met bekende koppen. “Was er iemand die je door een moeilijke periode heeft geholpen, toen je nog jong was?”, vraagt Thompson. Adele moet geen twee seconden nadenken: “Ja, dat was mijn leerkracht: Miss McDonald. Ik heb een jaar les van haar gehad toen ik 12 was. Zij heeft met van Engelse literatuur leren houden. Ze was trouwens ook een danseres, ze was heel cool. Ze betrok ons echt bij haar lessen, en door haar voelde ik me opnieuw belangrijk. Ze was een grote inspiratie voor mij.”