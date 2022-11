Adele: “Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest als voor concerten in Las Vegas”

“Ik word altijd bang voor shows. Ik vind dat een goed teken, want het betekent dat het me iets kan schelen en dat ik gewoon mijn uiterste best wil doen", aldus Adele. Mogelijk draagt het feit dat ze oorspronkelijk al eerder dit jaar zou optreden in de Amerikaanse gokstad bij aan de zenuwen, denkt de zangeres. “Misschien is het omdat het de allereerste avond is, misschien omdat Hyde Park zo geweldig goed ging, misschien omdat ik van de show houd. Ik weet het niet”, vervolgt ze. “Maar ik kan gemakkelijk zeggen dat ik in mijn hele carrière nog nooit zo nerveus ben geweest voor een show. Tegelijkertijd kan ik niet wachten tot het morgen (vrijdag) is. Ik kan niet wachten om jullie daar te zien."