Adele hoort vreemde geluiden en Robbie Williams slaapt niet meer: deze sterren en beroemdheden zien spoken

CelebritiesIn Engeland heeft Adele (32) haar riante landhuis in West Sussex verkocht. Geen verrassing, want de popster is zopas officieel gescheiden van haar man Simon en woont voornamelijk in Los Angeles. Máár: Adele verkocht de woning voor meer dan anderhalf miljoen euro onder de marktwaarde, en dat heeft niets met de (corona)crisis te maken. “Adele wilde zo snel mogelijk van dat landhuis af omdat ze gelooft dat het er spookt!” Al blijkt de Britse zangeres lang niet de enige te zijn die last heeft van klopgeesten.

“Adele durfde er niet meer te komen”, vertelt een medewerker van de zangeres. “Omdat ze er ’s nachts allerlei geluiden hoorde. Zo hoorde ze op een nacht haar piano spelen. Alsof iemand telkens opnieuw op dezelfde toets duwde. Maar toen Adele, of destijds nog Simon, ging kijken wat er aan de hand was, bleek er niemand te zijn en lag het deksel gewoon over het klavier. Dat vond Adele zó creepy.”

En het werd nóg griezeliger. “Ja, de maat was pas echt vol toen er op een ochtend ook meubelstukken bleken te zijn verplaatst”, aldus nog de medewerker. “Een keukenstoel stond plots in de fitnesszaal, die in vroegere jaren nog de keuken was geweest. Alsof iemand duidelijk wilde maken dat die stoel dáár eigenlijk meer op zijn plaats was. Ja, toen was Adele helemáál in alle staten.”

Alleen nog nieuwbouw

“Adele huurde in eerste instantie security in om ’s nachts te waken, maar geen enkele bodyguard durfde lang in dienst te blijven”, klinkt het nog. “Ook zij kregen de kriebels van de onverklaarbare dingen die daar ’s nachts plaatsvinden.” Daarom verkocht de ster het huis nu aan een bankier, die lijkt geen schrik te hebben voor het spook. “Maar Adele heeft zich voorgenomen om nooit meer een eeuwenoud huis te kopen. Ze wil nu een nieuwbouw. In de hoop dat daar geen vreemde entiteiten huizen.”

Volledig scherm Adele's landgoed in West Sussex werd met een sterk verlies verkocht. © Photo News

Niet de enige!

Een raar en ongelofelijk verhaal? Wel, Adele blijkt niet de enige celeb te zijn die in spoken gelooft. Ook andere sterren moesten tot hun ontzetting vaststellen dat ze in spookhuizen waren terechtgekomen. En sommigen kozen er eveneens voor om hun eigendom te verkopen. Maar er zijn ook beroemdheden die er minder problemen van maken dat ze in een ‘spookhuis’ wonen. “In mijn woning is er een kamer waarin het spookt”, zegt popster Robbie Williams (46) in The Sun. “We hadden die kamer ingericht als slaapkamer voor Teddy (Robbies achtjarige dochter Theodore, nvdr), maar al na een paar nachten durfde dat kind er niet meer te slapen, ocharme. Omdat ze dingen had gezien en gehoord.”

Kamer afgesloten

Robbie en zijn echtgenote, model/actrice Ayda Field (41), geloofden er natuurlijk niets van. “We probeerde Teddy duidelijk te maken dat spoken niet bestaan”, aldus de Britse popster. “Maar toen we een nacht bij haar in de kamer bleven slapen, moesten ook wij vaststellen dat er ‘iets’ aanwezig was. Tja, ons huis in Wiltshire is eeuwenoud. Daar is veel gebeurd waarvan wij geen weet hebben. En dus valt niet uit te sluiten dat er een rusteloze ziel rondwaart. Ayda en ik hebben er vrede mee. We hebben die kamer afgesloten en komen er niet meer. We laten ze aan die dolende ziel. En dat stemt die tevreden. Want sindsdien is alles rustig in huis.”

Volledig scherm Robbie Williams en zijn vrouw Ayda Field. © EPA

Ook Hollywoodster Matthew McConaughey (51) is overtuigd van het bestaan van geesten. “Toen ik mijn huis in Los Angeles had gekocht, merkte ik dat er vreemde dingen gebeurden”, zegt hij. “Wel, blijkbaar is er in de jaren 30 een onopgeloste moord gebeurd en waart het slachtoffer nog rond. Ik huurde daarom een medium in om contact met die geest te maken. Zo kwam ik te weten dat die entiteit Madame Blu heette en de woning voor zichzelf wilde. Dat kon ik uiteraard niet toelaten. Op aanraden van het medium ging ik nadien op elk vreemd geluid af. Om te tonen dat ik niet bang was, snap je. En uiteindelijk is het spook vanzelf vertrokken.”

Volledig scherm Ook Hollywoodster Matthew McConaughey (51) is overtuigd van het bestaan van geesten. © NYT

Uit de kasten vallen

Bij de Kardashian-clan is model Kendall Jenner (25) ervan overtuigd dat ze ooit in een spookhuis hebben gewoond. In hun realityprogramma ‘Keeping Up with the Kardashians’ vertelde ze ooit: “Als het er stil was, hoorde ik geregeld mijn naam fluisteren. En soms vielen er gewoon dingen uit de kasten in mijn kamer. Mijn zussen lachten me altijd uit, tót ze ook zelf heel rare dingen begonnen te ervaren. Toen ik niet meer durfde te slapen, ik was toen veertien jaar of zo, besloot moeder dat we beter konden verhuizen. Nadien vernam ik van de nieuwe bewoners dat ook zij ‘dingen’ hoorden in het huis. Ja, ik ben blij dat we daar weg zijn!”

Volledig scherm Bij de Kardashian-clan is model Kendall Jenner (25) ervan overtuigd dat ze ooit in een spookhuis hebben gewoond. © Architectural Digest

Miley Cyrus (28) kwam zelfs in contact met een geest, beweert ze. “Toen ik enkele jaren geleden een tijdje in Londen woonde, huurde ik een huis in Kensington”, vertelt de popster in Hello. “Daar beleefde ik de schrik van mijn leven. Toen ik stond te douchen, zag ik plots een klein jongetje op de rand van het bad zitten. Hij staarde me met holle ogen aan. Ik gilde het uit! Hij zag er zo levensecht uit dat ik dacht dat hij mijn huis was binnengedrongen. Maar vervolgens vervaagde hij voor mijn ogen.”

Toen Miley de eigenaar van het pand over die ervaring vertelde, lachte hij haar verhaal niet weg. “Hij zei dat hij van andere huurders hetzelfde had gehoord. En hij vertelde me dat het zoontje van de eerste bewoners ooit was verdronken in dat bad”, zegt Miley. “De geest van dat jongetje zou daar dus nog rusteloos rondspoken.”

Volledig scherm Miley Cyrus (28) kwam zelfs in contact met een geest, beweert ze. “Toen ik enkele jaren geleden een tijdje in Londen woonde, huurde ik een huis in Kensington”, vertelt de popster in Hello. © EPA

Jennifer Aniston (51) vertelde dan weer in ‘The Late Late Show’ aan presentator James Corden (42) dat zij op de vlucht sloeg voor een ‘spook’. Dat gebeurde kort nadat ze in Los Angeles haar eerste huis had gekocht. “Ik vond het al verdacht dat die villa in Beverly Hills zo goedkoop was”, aldus de ‘Friends’-ster. “En ja, hoor: na enkele dagen merkte ik waarom. Plots begon de vaatwasser te werken zonder dat ik iets deed. Of het koffiezetapparaat begon spontaan te lopen... Heel eng.” Jennifer liet een professionele ‘geest-uitdrijver’ komen, maar niets hielp. “Uiteindelijk ben ik er na enkele maanden vertrokken. Ik deed er geen oog dicht!”

Volledig scherm Jennifer Aniston (51) sloeg ooit op de vlucht voor een ‘spook’, zo gaf ze zelf toe. © Evan Agostini/Invision/AP

Recent onthulde filmster Cate Blanchett (51) dat zij haar huis deelt met een ‘eeuwenoude’ medebewoner. “Ik kocht Highwell House in 2016", zegt ze in The Telegraph. “Het dateert van 1890 en blijkbaar is daar in de beginjaren een drama gebeurd waardoor er nu een rusteloze ziel huist. Ik wist dat eigenlijk al toen ik dat prachtige landhuis kocht. Want voor ik er woonde, werd het gekraakt door duivelaanbidders die in contact probeerden te komen met die geest. Tevergeefs, blijkbaar. Maar met mij wil die entiteit wél contact. Dat merkte ik nadat ik mijn meditatieruimte had ingericht. Wanneer ik daar tot rust kom, hoor ik soms iemand in mijn buurt ademen. Terwijl ik daar dus alleen ben! Maar ik ben niet bang. Omdat ik me niet bedreigd voel als ‘die ander’ in mijn buurt is. We aanvaarden elkaar.”

Volledig scherm Recent onthulde filmster Cate Blanchett (51) dat zij haar huis deelt met een ‘eeuwenoude’ medebewoner. © EPA

Ook prins William (38) en zijn vrouw Kate Middleton (39) moeten het gezelschap van spoken dulden. In het meervoud, ja. Want hun bekende landhuis Anmer Hall zou de thuis zijn van verschillende geesten. Zo zou de heilige Henry Walpole er rondwaren. Dat wordt in The Times bevestigd door Alan Murdie, die Britse spookhuizen bestudeert. “Henry stierf een gewelddadige dood en kan sindsdien geen rust vinden. Ik hoorde via via dat zijn stem geregeld te horen is in de gangen van Anmer Hall. En de kleine prins George (7) zou hem zelfs al gezien hebben. Niet dat hij bang was, want blijkbaar is Henry een erg vriendelijk spook.”

Maar Henry Walpole heeft dus gezelschap. “Ja, er vallen in Anmer Hall ook geregeld voetstappen te horen op de zolder. En in de tuin rijdt ’s nachts een ruiter rond.” William en Kate maken zich er geen zorgen om. “De Windsors zijn dat gewend”, zegt Alan Murdie. “Ze groeien op met geesten. Want zowat elk koninklijk kasteel heeft wel één of meerdere huisspoken.”