Adele gespot tijdens opnames van James Cordens allerlaatste Carpool Karaoke

Adele en James Corden werden afgelopen dinsdag samen gespot in Los Angeles. Het tweetal kwam samen voor de allerlaatste aflevering van Carpool Karaoke. Ze reden voor de gelegenheid rond in een zwarte Range Rover en werden gevolgd door een cameraploeg. De twee Britten waren duidelijk aan het lachen en aan het zingen. Hoogstwaarschijnlijk op de liedjes van Adele. Of ze een nieuw nummer zal brengen, is nog niet duidelijk. Maar de kans zit er wel in. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat de zangeres een verrassingsalbum in de pijplijn heeft liggen.

De ‘Easy On Me’-zangeres is geen onbekende bij de beroemde videoreeks. In 2016 maakte ze haar debuut in James Cordens Carpool Karaoke. De twee maakten destijds een ritje in een Londen, terwijl ze veel zangplezier hadden met liedjes van Adele en de Spice Girls.

Het einde van een tijdperk

Vorig jaar kondigde James Corden aan dat hij zou stoppen met zijn ‘Late Late Show’. Hij zou meer tijd willen doorbrengen met zijn gezin. “Ik moest werken op een zondag toen mijn 10-jarige zoon vroeg of ik weer weg was. Ik kon de teleurstelling van zijn gezicht aflezen”, aldus Corden in ‘The Drew Barrymore Show’. “Toen ik in de auto stapte, belde ik naar mijn vrouw Jules en zei ik: “Wellicht hebben we nog maar zes zomers vooraleer Max geen tijd meer wil doorbrengen met zijn ouders. Ik wil er geen meer verspillen.” Op donderdag 27 april zal Corden na acht fantastische jaren afscheid nemen van de geliefde talkshow. Naast Adele zouden ook Kim Kardashian en Tom Cruise nog hun opwachting maken in de laatste afleveringen.

KIJK. Zo wordt Carpool Karaoke opgenomen

