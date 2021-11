Adele geeft voorproefje van spetterend optreden in tv-programma

Celebrities Ghislaine Maxwell geeft eerste interview vanuit de gevangenis: “Gestopt met douchen omdat de bewakers mij maar bleven aanstaren”

Al zestien maanden verblijft ze in het beruchte Metropolitan Detention Center in New York, maar op zaterdag heeft Ghislaine Maxwell (59) voor het eerst gesproken vanuit haar gevangeniscel. Maxwell deed onder meer haar beklag over de erbarmelijke omstandigheden waarin ze de afgelopen maanden heeft moeten leven. “In al die tijd heb ik nog niet één voedzame maaltijd gehad”, klinkt het onder meer.

