Adele geeft nog meer details prijs over haar liefdesleven: “Na m’n scheiding had ik een geheime relatie”

CelebritiesIn het Britse maandblad The Face vertelt Adele (33) opnieuw uitgebreid over haar liefdesleven. De zangeres geeft onder andere prijs dat ze na haar breuk met ex-man Simon Konecki (47) een tijdje een geheime romance had. “Maar ik heb er een einde aan moeten maken omdat ik me nog niet klaar voelde om er weer volledig voor te gaan”, laat ze weten.

‘30', de nieuwe plaat van Adele, ligt vanaf morgen in de winkel. Eén van de blikvangers daarop is het nummer ‘I Drink Wine’, en die song gaat over een misgelopen romance na haar echtscheiding. “Ik was niet echt met iemand aan het daten, maar er was wel al een hele tijd iemand die ik heel leuk vond”, vertelt ze. “Maar ik kon mezelf niet volledig aan hem geven. Het voelde niet goed, een punt zetten achter m’n huwelijk en dan meteen troost vinden in de armen van iemand anders. Ook al voel je je misschien klaar, er blijft een pijnlijke wonde over. Die man heeft wel gevraagd of ik ervoor wou gaan, maar ik kon het niet. Ik moest nog te hard herstellen van m’n scheiding.”

Het popicoon vertelt ook dat ze de man in kwestie sowieso altijd zou associëren met het ineenstorten van haar huwelijk. “Hij was dus ook een onderdeel van mijn storm”, vervolgt ze. “Gelukkig kon ik daar met hem eerlijk over zijn. Anders was ik weer in een relatie beland die ik eigenlijk niet wou.”

In een eerder interview verklapte de zangeres ook al dat ze na haar breuk niet rondgefladderd heeft: “Ik vind het maar niets om casual sex te hebben. Ik ben uit m’n huwelijk gestapt om verder te gaan in m'n leven, niet om een paar stappen terug te zetten. Datingapps zijn ook m'n ding totaal niet. Eigenlijk was ik een hele tijd totaal niet geïnteresseerd in mannen.”

Intussen heeft Adele wel nieuw liefdesgeluk gevonden. Zo vormt ze al een tijdje een koppel met sportmakelaar Rich Paul (39).

