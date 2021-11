Adele geeft leerkracht ‘die haar leven veranderde’ peperdure tickets cadeau om haar show te zien

“De hereniging tussen Adele en Miss McDonald was ontroerend voor iedereen die het zag, maar natuurlijk het meest voor Adele”, vertelt een insider aan de Daily Mail. “Ze vroeg de contactgegevens van haar lerares, en na de show belde ze haar op.” Vervolgend deed Adele haar een paar ‘diamond package’-tickets cadeau. Dat zijn de duurste VIP-zitplaatsen voor haar show, die in juli volgend jaar zal plaatsvinden in het Londense Hyde Park. Miss McDonald kreeg tickets voor haar hele gezin. Dat is niet niks, want één zo’n ticket kost normaal gezien 500 Britse pond, ofwel zo’n 593 euro per stuk. “Adele wil er zeker van zijn dat Miss McDonald en haar kinderen het super fijn hebben tijdens haar concert. Ze zal nooit vergeten wat zij voor haar heeft gedaan, en nu wil ze iets terugdoen.”