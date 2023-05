Adele, Ed Sheeran en Harry Styles behoren tot de rijkste jonge Britten

CELEBRITIES Auteur Salman Rushdie waarschuwt voor bedreiging op vrije meningsui­ting na steekpar­tij negen maanden geleden

Negen maanden geleden werd Salman Rushdie (75) aangevallen door een man met een mes. De Brits-Indiase auteur liep verschillende verwondingen op en verloor het zicht aan één oog. Vandaag gaat het beter met hem. In een zeldzaam interview houdt de schrijver een toespraak over de bedreiging op vrije meningsuiting en censuur. Het feit dat bepaalde boeken uit scholen worden gebannen en boeken wegens kwetsend taalgebruik worden herschreven, baart hem grote zorgen. “Het is opmerkelijk en alarmerend. We moeten er ons van bewust zijn en er hard tegen vechter.”