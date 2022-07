“Adele brengt documentaire uit over haar afgezegde Las Vegas-shows en romance met Rich Paul”

Celebrities ‘How to Ruin Christmas’-actrice Busi Lurayi (36) plotseling overleden

Op 10 juli werd de Zuid-Afrikaanse Busi Lurayi levenloos aangetroffen in haar eigen woning. Haar dood komt voor iedereen heel onverwachts, de doodsoorzaak is nog onbekend. De ‘How to Ruin Christmas’-actrice was 36 jaar oud. “Een geweldig licht in de Zuid-Afrikaanse entertainmentindustrie is gedoofd.”

12 juli