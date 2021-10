Adam Levine vastgegrepen op podium door opdringerige fan, en daar kon hij niet mee lachen

In het midden van het nummer ‘Sunday Morning’ kwam een vrouwelijke concertganger ineens op het podium en pakte ze Levine bij de arm. De zanger, die merkbaar even in de war was door de situatie, trok zich los en schudde de vrouw van zich af. De vrouw werd door de beveiliging van Maroon 5 van het podium gehaald terwijl de zanger geluidloos nog ‘fuck’ mompelde, duidelijk niet opgezet met het voorval. Er verscheen een video van het gebeuren op TikTok en daar hebben Maroon 5-fans heel wat over te zeggen.

Heel wat fans uiten hun ongenoegen over de reactie van de zanger, volgens hen had hij zich wat nederiger mogen opstellen naar de vrouw toe. Levine reageerde lang niet op de controverse rond het voorval maar besloot gisteren om via een Instagramstory dan toch zijn kant van het verhaal te brengen: “Ik heb onze fans altijd al gerespecteerd, want zonder hen had ik geen job. Ik blijf dat maar herhalen. Sommigen zeggen dat ik denk dat ik beter ben dan de fans, maar dat is niet zo. De gedachte maakt me misselijk. Ik ben zo niet en ik zal nooit zo zijn.” De zanger gaf ook een verklaring voor zijn reactie: “Je moet begrijpen, ik had het niet zien aankomen. Ik was geschrokken en dan wil ik dat even van mij afschudden, want ik moet uiteindelijk wel mijn job kunnen doen.”