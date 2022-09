Adam Levine ontkent affaire: “Maar ik ben wel over de schreef gegaan”

Stroh deelde maandag op TikTok een video waarin ze zei dat ze een jaar lang een relatie had met de getrouwde Levine. Het model stelde dat de affaire plaatsvond in een periode waarin ze “jong en naïef” was. Ook vertelde ze dat de artiest zijn derde kind naar haar had willen vernoemen. Het model besloot zelf naar buiten te treden met het nieuws nadat iemand naar wie ze screenshots had gestuurd had geprobeerd het verhaal aan een tabloid te verkopen. Haar eerste video is inmiddels al meer dan 12 miljoen keer bekeken.



Ondertussen heeft Adam Levine zelf ook gereageerd op het nieuws. Volgens de zanger is er ‘flirterig’ contact geweest. “In bepaalde gevallen werd het ongepast. Ik heb dat aangepakt en proactief stappen ondernomen om dit goed te maken met mijn familie.”