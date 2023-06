Actrices vieren 25-jarig jubileum van ‘Sex and the City’ (alleen Kim Cattrall laat niets van zich horen)

CelebritiesOp 6 juni 1998 maakte de wereld kennis met de vier vriendinnen Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbes en Samantha Jones in ‘Sex and the City’. Maar nu exact 25 jaar later, vieren de actrices Sarah Jessica Parker (58), Kristin Davis (58) en Cynthia Nixon (57) deze mijlpaal op Instagram. “Het is ons zilveren jubileum, maar de herinneringen zullen altijd van goud zijn.”

Om deze bijzondere verjaardag te vieren deelden Sarah, Kristin en Cynthia een gezamenlijke video op Instagram om de fans te bedanken voor de jarenlange steun. “We zijn hier om jullie te bedanken", staken ze van wal. “Vijfentwintig jaar, oh mijn god, wat is er in 25 jaar in ons leven gebeurd?”, aldus Sarah. “We hebben gezinnen gesticht, relaties gecreëerd,... We beseffen dat jullie hetzelfde hebben ervaren en doorgemaakt en we houden van jullie omdat jullie al zoveel jaren bij ons zijn. We hebben zoveel dankbaarheid, waardering en genegenheid voor jullie!” Cynthia vulde aan: “Bedankt om van ons te houden, naar ons af te stemmen en ons een kans te geven.” En ook Kristin is erg dankbaar. “Bedankt om ons te steunen, want dankzij jullie kunnen we dit al zo lang doen.”

Cynthia Nixon deelde ter gelegenheid nog een throwbackfoto op Instagram. “Hoe het begon en hoe het gaat met Miranda Hobbes.” Ze vervolgde: “Voor de show had ik nooit gedacht dat zoiets groots en wonderbaarlijks mij zou kunnen overkomen. En nu kan ik me mijn leven niet meer zonder voorstellen! Ik weet dat het ook een speciaal plekje heeft in jullie hart, dus bedankt voor het kijken!”

Kristin Davis deelde een compilatievideo met beelden uit de reeks: “Ik beschouw mezelf de gelukkigste persoon ter wereld om deel uit te maken van dit verhaal dat zovelen van ons met elkaar verbindt. Het is en blijft een plezier!”

Ook Sarah Jessica Parker volgde het voorbeeld van haar collega’s en deelde een foto van Carrie’s iconische gouden ketting: “Het is ons zilveren jubileum, maar de herinneringen zullen altijd van goud zijn.”

Waar is Kim Cattrall?

De reeks ‘Sex and the City’ - dat op 6 juni 1998 in première ging op HBO - volgde zes seizoenen lang de vier boezemvriendinnen, Carrie, Charlotte, Miranda en Samantha, op de voet in New York. De reeks eindigde in 2004, maar het succes van de reeks leidde nog tot twee langspeelfilms én de twee spin-offseries ‘The Carrie Diaries’ en ‘And Just Like That...’. Vanaf 22 juni verschijnt het tweede seizoen van ‘And Just Like That...’ mét een korte passage van - jawel - Kim Cattrall. Cattrall, die Samantha Jones vertolkte, sloot eerder een terugkeer in de spin-off uit, naar verluidt wegens het scenario en haar jarenlange ruzie met Sarah Jessica Parker. Maar op Instagram heeft ze officieel haar - weliswaar korte - terugkeer in het tweede deel bevestigd. Over de viering van het 25-jarig jubileum van ‘Sex and the City’ bleef het van haar kant echter wel opvallend stil.

‘And Just Like That...’ is bij ons te zien op Streamz.

KIJK. Trailer ‘And Just Like That...’ seizoen 2.

