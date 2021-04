Actrice Thandiwe Newton kiest opnieuw voor juiste spelling van haar naam

De actrice vertelt hoe haar naam op de aftiteling van haar eerste film, ‘Flirting' uit 1991, fout werd gespeld. ‘Thandie’ stond er, in plaats van Thandiwe, zoals ze écht heet. In plaats van de fout aan te vechten, besloot ze dat het makkelijker was om die verkorte versie aan te houden.

Maar nu wil ze daar - na dertig jaar - verandering in brengen. “Dat is mijn naam. Het is altijd mijn naam geweest. Ik neem terug wat van mij is", zegt ze in British Vogue. De actrice heeft een Britse blanke vader, en een Zimbabwaanse moeder. Haar volledige naam is Melanie Thandiwe Newton.

In haar carrière heeft ze het filmlandschap serieus zien veranderen, zegt ze, met meer gekleurde mensen in belangrijke functies. “Waar ik het dankbaarst voor ben in onze huidige industrie, is dat ik in het gezelschap ben van anderen die mij écht zien. En dat ik niet medeplichtig ben aan de objectificatie van zwarte mensen als ‘de anderen’. Want dat gebeurt wanneer je de enige bent."

