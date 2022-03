Actrice Selma Blair deelt krachtige boodschap voor MS-maand: “Mogen we allemaal de kracht vinden om door te gaan”

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Britney Spears heeft interesse in het ‘YO­LO’-do­mein van Drake

Britney Spears (40) liet eerder al op Instagram weten dat ze van plan is om te verhuizen. Met haar verloofde Sam Asghari (28) gaat ze op zoek naar een nieuw huis om “een frisse start” te maken in haar leven. In die zoektocht heeft het koppel hun oog laten vallen op het ‘YOLO’-domein - ja, zo heet het echt - van rapper Drake (35) in Los Angeles.

