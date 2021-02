Actrice Priyanka Chopra openhartig over mislukte operatie aan neus: “Mijn carrière leek voorbij te zijn, ik kreeg enkel nog bijrollen”

Toen de chirurg van dienst de poliepen van de actrice probeerde te verwijderen, beschadigde hij per ongeluk haar neusbrug. “Mijn oorspronkelijke neus was weg. Ik was mezelf niet meer”, schrijft de echtgenote van Nick Jonas (28) in haar boek. “Ik voelde me kapot en hopeloos. Elke keer dat ik in de spiegel keek, leek het alsof een vreemdeling me aankeek. Ik was bang dat m’n zelfrespect nooit meer zou herstellen.”