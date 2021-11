Actrice Mindy Kaling post kinderen niet herkenbaar op sociale media: “Tot ze zelf toestemming kunnen geven”

“Ik heb er geen probleem mee dat andere beroemdheden foto’s en video’s van hun kinderen online delen", zegt Kaling. “Maar mijn gevoel is gewoon dat mijn kinderen op dit moment nog geen toestemming kunnen geven om dat te doen... Ik kan net zo goed kan wachten tot ze oud genoeg zijn, zodat ze me kunnen vertellen of ze deel willen uitmaken van mijn sociale media of niet.” Kaling vertelt dat het ook een kwestie van veiligheid is: “Soms is het gewoon een veiligheidsding. Ik wil niet op het vliegveld zijn en dat iemand roept: ‘Spencer, Katherine!’ en dat ze naar die mensen kijken alsof ze hen kennen of dat ze vrienden zijn. Ik denk dat dat heel verwarrend kan zijn als kind,” vervolgt ze. “Dat is de reden waarom ik het doe, maar het is moeilijk omdat ze zo’n groot deel van mijn leven uitmaken. En ik ben zoals elke ouder, ik ben trots op de dingen die ze doen. Ik vind ze zo schattig, en natuurlijk wil ik dat andere mensen dat zien!”