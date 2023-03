Actrice Melissa Joan Hart hielp kinderen ontsnappen aan schietpartij in basisschool in Nashville: “Genoeg is genoeg”

Maandag vond in Nashville een schietpartij plaats in een lokale basisschool. Zes mensen kwamen daarbij om. Wie het allemaal van dichtbij meemaakte, was actrice Melissa Joan Hart. Samen met haar man en kinderen woont ze vlakbij de Covenant School, waar de tragedie plaatsvond. “Gelukkig zijn wij allemaal oké”, zegt de actrice op sociale media. “Mijn man en ik waren op weg naar school voor een conferentie. Gelukkig moesten onze kinderen vandaag niet naar school. We hielpen een klas kleuters om een drukke snelweg over te steken. Ze kwamen de bossen uit gekropen, om aan de schietpartij te ontsnappen. Dus we hielpen die kleine kinderen om de straat over te steken en ook hun leerkrachten daar te krijgen.”

Ze vervolgt: “We hielpen een moeder herenigen met haar kinderen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Genoeg is genoeg. Laat ons gewoon bidden voor de families.” Voor Melissa Joan Hart, die bekend werd met haar rol in ‘Sabrina, The Teenage Witch’, was het niet de eerste keer dat haar familie met een schietpartij op een school geconfronteerd werd. “We verhuisden naar Nashville van Connecticut", vertelt ze in de video. “Daar zaten we in een school vlakbij Sandy Hook.” In 2012 vond daar ook een dodelijke schietpartij plaats, die het leven kostte aan 26 mensen.