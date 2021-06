Actrice Lisa Banes (65) overleden na ongeval

Vorige week raakte bekend dat de vrouw in kritieke toestand in het ziekenhuis lag. Lisa woont in Los Angeles, en was voor het eerst sinds het begin van de lockdown op bezoek in New York. Ze was op weg naar haar vrouw, Kathryn Kranhold, met wie ze een etentje zou bijwonen. Haar bestemming bereikte ze jammer genoeg nooit. Banes werd geschept door een scooter toen ze via het zebrapad overstak. De bestuurder, die door een rood licht reed, is doorgereden en nog niet opgepakt. Wel is hij inmiddels geïdentificeerd en de man wordt gezocht. De politie onderzoekt de zaak, vertelt een woordvoerder.