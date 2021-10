Actrice Lena Dunham reageert op gemene opmerkingen bij huwelijksfoto: “Het is gewoon niet grappig”

Dunham stapte onlangs in het huwelijksbootje met de muzikant Luis Felber (35). De bedenkster en hoofdrolspeelster van de reeks ‘Girls’ plaatste na afloop een trouwfoto op Instagram. In de reacties kreeg ze echter een heleboel gemene opmerkingen naar haar hoofd geslingerd. Ze zou volgens sommige mensen bijvoorbeeld “nog dikker” zijn geworden dan vroeger.

De actrice reageerde vervolgens met een nieuwe post op de haat: “Ik was weer even vergeten waarom ik heb geleerd voorzichtig te zijn op internet. Het is namelijk heel makkelijk om je onder te dompelen in het geluk van alle lieve berichten en de beerput daaronder te vergeten”, vertelt Dunham.

“Maar hetgeen waar ik echt moeite mee heb, is dat ik me moet schamen voor hoe mijn lichaam is veranderd sinds ik voor het laatst op televisie was”, gaat Dunham verder. “Ten eerste is “heeft Lena de cast van Girls opgegeten” gewoon geen erg goede grap. Ten tweede is het ironisch dat mijn lichaam wordt vergeleken met een lichaam dat eerder ook al het onderwerp was van publieke minachting.”

“Het is oké”

Ook vraagt ze zich af wanneer de wereld eens zal leren om dun zijn niet gelijk te trekken met gezondheid en geluk. “Natuurlijk kan gewichtsverlies het resultaat zijn van positieve verandering in iemands gewoontes. Maar dat kan gewichtstoename ook. De foto’s waarmee ik vergeleken werd, komen uit een tijd dat ik verslaafd was en een nog niet gediagnosticeerde ziekte had.”

“Ik zeg dit voor iedereen wiens uiterlijk is veranderd door de tijd, ziekte of omstandigheid”, zegt Dunham tot slot. “Het is oké om in je huidige lichaam te leven zonder het als een overgangsfase te beschouwen.”

De actrice maakte eerder bekend dat ze vroeger verslaafd was aan pijnstillers: “Ik besefte toen dat ik niet alleen medicatie nam voor de fysieke pijn, maar ook voor de emotionele pijn. En plotseling veranderen die dingen - de benzo’s in het bijzonder (benzodiazepines, een soort angstremmers, red.) - de chemie in je brein en ben je niet meer jezelf. Je bent niet meer aanwezig”, aldus Dunham.

