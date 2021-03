Actrice Katie Leung heeft niet zo’n goede herinneringen aan ‘Harry Potter’: “Zoveel racisme”

CelebritiesZe werd wereldberoemd door haar rol als Cho Chang in de ‘Harry Potter’-films, maar met de faam kwam ook het racisme, zegt actrice Katie Leung (33). “Ik zei dat alles geweldig was, maar dat was het niet.”

Katie Leung doet haar verhaal in de podcast ‘Chinese Chippy Girl’. Daarin vertelt ze hoe het nieuws dat ze een rol kreeg in ‘Harry Potter’ plots uitlekte. “Op een of andere manier bereikte het nieuws de kranten, en toen nam iemand stiekem een foto van me", herinnert Leung zich. “Ik stortte in. Ik begon te huilen.”

Nadat de foto was gepubliceerd, werd Leung overstelpt met negatieve commentaren. “Op een bepaald zocht ik mezelf op Google op en kwam ik op een website die gewijd was aan het fandom rond ‘Harry Potter’. Ik herinner me dat ik alle commentaren las. Een groot stuk ervan was racistisch. En toen ontdekte ik dat iemand echt een website had gebouwd - een haatwebsite. Als je het niet eens was met de casting, moest je op een knop duwen en dan zag je hoeveel mensen het er niet mee eens waren. Een concreet cijfer. Dat is verschrikkelijk."

Volledig scherm Katie Leung als Cho Chang © Warner Bros

Leung was op dat moment nog maar een tiener, zonder media-ervaring. Daarom benaderde ze een pr-agent, maar veel hulp kreeg ze niet. “Ik herinner me dat die persoon tegen me zei: ‘Kijk Katie, we hebben die websites waarover mensen het hebben, niet gezien. En als ze je ernaar vragen, zeg dan gewoon dat het niet waar is.’ En ik knikte. ‘Oké’, zei ik, ook al had ik het met mijn eigen ogen gezien. ‘Oké, ja. Ik zal zeggen dat alles geweldig is.’”

De actrice heeft nu spijt dat ze nooit iets over de pijnlijke commentaren heeft gezegd. “Ik was natuurlijk erg dankbaar voor de positie waarin ik me bevond", nuanceert ze. “Maar ja, het was niet echt geweldig.”

