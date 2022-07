Actrice Kate Hudson gaat topless op Instagram en daar lijkt haar broer niet tevreden mee

“De zon schijnt”, schrijft de ‘How To Lose A Guy In 10 Days’-actrice bij de post. Hudson drinkt op de foto gezellig een kopje koffie. Topless welteverstaan, enkel haar lange blonde lokken bedekken haar boezem. Het artistieke kiekje valt meteen in de smaak bij haar volgers. Zo delen collega’s Michelle Pfeiffer (64) en Selma Blair (50) een hartje. Oliver, de 45-jarige broer van de actrice, reageert echter met een minder enthousiaste boodschap. “Nope”, schrijft hij in de reacties.

Een grapje volgens fans, want de oudste Hudson-telg zit er zelf niet verlegen om om af en toe een streepje naakt te tonen. Op z’n profielfoto op Instagram paradeert hij zelfs in z'n blote achterwerk. “Naaktheid is in onze familie nooit een taboe geweest”, vertelde Oliver daarover in een interview met tijdschrift ‘People’. “Ik ben erg open-minded opgevoed. We zijn allemaal naakt geboren en daar kunnen we niets aan veranderen.”