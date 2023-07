Actrice Josephine Chaplin (74), dochter van Charlie Chaplin, overleden

Celebrities KIJK. “Het beste en mooiste moment”: Selena Gomez emotioneel tijdens het zingen van ‘Lose You To Love Me”

Selena Gomez heeft een kwetsbare kant van zichzelf laten zien op TikTok. De zangeres deelde een video waarin ze een van de eerste versies van haar nummer ‘Lose You To Love Me’, haar hit uit 2019, zingt. “Dit is een van de mooiste en beste momenten tijdens het schrijven van het nummer”, schreef Gomez bij de video. Het deed haar duidelijk nog veel, want op het einde van de video kon Gomez niet meer verder zingen door de emoties. Fans hadden altijd al vermoedens dat het nummer zou gaan over haar ex Justin Bieber.