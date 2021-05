Actrice Gal Gadot over ‘Justice League’-regisseur Joss Whedon: “Hij bedreigde mijn carrière”

Het is niet de eerste keer dat regisseur Joss Whedon beschuldigd wordt van machtsmisbruik. ‘Buffy The Vampire Slayer’-actrice Charisma Carpenter (50), die Cordelia Chase speelde in de serie, bekende in februari al dat ze bijna twee decennialang heeft gezwegen en zelfs excuses maakte voor bepaalde gebeurtenissen die haar tot op vandaag traumatiseren. “Joss Whedon heeft z’n macht verschillende keren misbruikt terwijl we samenwerkten op de set van ‘Buffy The Vampire Slayer’ en ‘Angel’”, vertelde ze toen. Ook Gal Gadot, die samenwerkte met Whedon voor de film ‘Justice League’, maakt haar aantijgingen tegen hem nu concreet.