Actrice Charlbi Dean (32) uit Gouden Palm-winnaar ‘Triangle of Sadness’ plots overleden

CelebritiesDe Zuid-Afrikaanse actrice Charlbi Dean, eerder dit jaar nog te zien in Gouden Palm-winnaar ‘Triangle of Sadness’, is maandag plots overleden in New York. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door TMZ en Deadline. Ze werd 32. Ze zou overleden zijn in het ziekenhuis na een ‘plotse, onverwachte ziekte’.

Behalve actrice was Dean ook model. Op haar zesde zette Dean al haar eerste stappen in de modewereld. En op haar twintigste was ze voor het eerst op het witte doek te zien, met een rol in de Zuid-Afrikaanse film ‘Spud’. Enkele jaren later was ze ook te zien in het vervolg, ‘Spud 2', aan de zijde van John Cleese.

Het overlijden laat haar kenniskring met veel vragen achter. Charlbi Dean was de afgelopen dagen “gelukkig, gezond en in een goede bui”, zegt Gary Stark Jr, Deans bokstrainer met wie ze maandag had afgesproken, tegen ‘The US Sun’. Dean zei de afspraak echter op het laatste moment af, aldus Stark. “Ze zou eigenlijk met me trainen en ze kwam nooit zomaar niet opdagen”, zegt hij. Stark trainde de afgelopen maand drie keer per week met Dean en zag haar afgelopen vrijdag nog. “Ze was perfect, ze was te gek. Ik zag op geen enkele manier aan haar dat ze iets gehad zou hebben. Ze was in perfecte gezondheid en gewoon blij, lachend en gek aan het doen.”

De Zuid-Afrikaanse actrice Charlbi Dean was eerder dit jaar nog te zien in Gouden Palm-winnaar ‘Triangle of Sadness’. Daarin speelt ze een topmodel en influencer die geobsedeerd is door haar imago en carrière. Samen met haar vriend, ook een model, krijgt het personage van Dean een uitstap op een luxejacht aangeboden, met aan boord verder nog een Russische oligarch en een Britse wapenhandelaar.

De Zuid-Afrikaanse actrice Charlbi Dean was eerder dit jaar nog te zien in Gouden Palm-winnaar 'Triangle of Sadness'. © AP