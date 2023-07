Actrice beschuldigt Jonah Hill van ongepast gedrag toen ze zestien was: “Ik was zo overstuur”

CelebritiesNadat z'n ex-vriendin zich eerder deze week al uitsprak tegen acteur Jonah Hill (39), is nu ook een actrice naar voren gekomen met beschuldigingen. Alexa Nikolas (31), die meespeelde in ‘Zoey 101', beweert dat Hill haar tegen haar zin kuste toen ze amper zestien was. Zijn advocaat ontkent haar relaas.

Sarah Brady, de ex-vriendin van Jonah Hill, deed deze week op sociale media haar relaas. Ze omschreef haar ex als een “vrouwenhatende narcist” die zich schuldig maakte aan “emotioneel misbruik.” Haar verhaal raakte een gevoelige snaar bij actrice Alexa Nikolas, die meteen ook haar ervaring met Hill uit de doeken deed op Twitter. Ze schreef dat ze toen ze zestien was, uitgenodigd werd op een feestje bij acteur Justin Long thuis. Jonah Hill zou haar daar een sigaret aangeboden hebben, waarop ze naar buiten gingen. “Hij reikte me de sigaret niet aan, wat ik vreemd vond", schrijft ze. “Toen we terug naar de deur liepen, vroeg ik hem ernaar. Hij zei niets, maar drukte me tegen de deur en duwde z'n tong in m’n mond. Ik was zo overstuur dat ik hem van me af duwde en naar binnen rende.”

Bang en kwaad

Aan Page Six geeft de actrice meer details. “Ik was een kind, dus ik was uiteraard bang en kwaad. Helaas was het niet de eerste keer dat ik aangevallen werd als kind. Ik was onder invloed van hun alcohol, dus dat hielp zeker niet bij het maken van beslissingen nadien.” Volgens Nikolas wisten zowel Hill als Long dat ze minderjarig was. Zo zouden er regelmatig grapjes over haar leeftijd gemaakt zijn. “Op een bepaald moment deden ze dan of ze onze drankjes wegnamen, om het daarna al lachend terug te geven. Er werden zelfs verwijzingen gemaakt naar ‘Zoey 101'. Wij hebben niets verborgen. Maar onze leeftijd was genoeg om geheimdoenerij en grapjes uit te lokken.”

Compleet verzonnen

Nikolas zegt dat ze uiteindelijk besloot om geen aangifte te doen van het vermeende misbruik, omdat haar moeder niet eens wist dat ze op het feestje was. Intussen heeft een woordvoerder van acteur Justin Long ontkend dat hij op de hoogte was van het gebeuren. “Justin heeft veel sympathie voor de slachtoffers van wat voor misbruik dan ook, hij heeft geen kennis van wat er al dan niet gebeurd is met Ms. Nikolas.”

De advocaat van Jonah Hill heeft intussen het vermeende incident afgedaan als onzin. Zo liet Marty Singer weten aan Deadline dat de beschuldigingen “compleet verzonnen” zijn: “Het is nooit gebeurd.” Bovendien noemde hij Nikolas een “aantoonbaar onbetrouwbare” bron en een “iemand die aan een stuk door beschuldigingen uit en al tegen verschillende mannen in de entertainmentindustrie gelijkaardige beschuldigingen heeft gedaan.”

