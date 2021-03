Actrice Bella Thorne verloofd met Italiaanse zanger

Celebrities ‘Voldemort’ Ralph Fiennes verdedigt J.K. Rowling in transgen­der-de­bat: “De intense haat die ze krijgt is verontrus­tend”

19 maart De Britse acteur Ralph Fiennes (58), die we nog kennen als schurk Voldemort uit de ‘Harry Potter’-films, verdedigt J.K. Rowling (55). Zij kwam onder vuur te liggen vanwege haar uitspraken over transgenders. Fiennes snapt niet waarom de situatie zo uit de hand is gelopen. “Sterker nog, ik vind dit verontrustend.”