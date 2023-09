Actrice Alex Nikolas: “Joe Jonas vroeg mij als tiener om naaktfoto's”

celebrities Zangeres Lizzo krijgt prijs vanwege inzet voor gelijkheid, kort na aangiftes wegens seksueel wangedrag

Zangeres Lizzo (35) wordt binnenkort geëerd met een prestigieuze prijs vanwege haar inzet voor gelijkheid in de samenleving. De timing is hoogst opvallend, want de Amerikaanse ster is onlangs aangeklaagd door meerdere van haar oud-crewleden vanwege ernstige pesterijen en seksueel wangedrag.