Acteurs van Netflix-docu ‘Cheer’ opgepakt om seksueel misbruik: “Deze zaak is een nachtmerrie”

Celebrities Overvaller Kim Kardashian had geen idee wie ze was: “Als ze me dat hadden verteld, had ik het nooit gedaan”

5 februari Yunice Abbas (67), één van de bendeleden die Kim Kardashian (40) onder schot hield en beroofde in Parijs, beweert dat hij er geen idee van had wie ze was. “Als ik had geweten wat voor publiciteit de overval zou krijgen, had ik het nooit gedaan.”