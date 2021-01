Acteurs Ioan Gruffudd en Alice Evans gaan scheiden: “Hij kondigde aan dat hij ons gezin ging verlaten”

Celebrities Mandy Moore over haar onverwach­te zwanger­schap: “Pas toen die eerste 12 weken voorbij waren, kon ik weer opgelucht ademhalen”

17:52 In september vorig jaar liet Mandy Moore (36) op Instagram weten dat ze in verwachting was van haar eerste kindje. Ondertussen is de zangeres al meer dan 34 weken zwanger en praat ze in een interview met Romper uitgebreid over de nakende geboorte van haar zoontje.