Acteurs beschuldigen ‘Buffy The Vampire Slayer’-bedenker Joss Whedon van machtsmisbruik: “Hij mocht niet alleen met mij zijn”

De serie mag dan onze tienerjaren opgefleurd hebben, maar achter de schermen van 'Buffy The Vampire Slayer' ging het er een pak minder mooi aan toe. Verschillende acteurs hebben zich uitgesproken over het gedrag van bedenker Joss Whedon (56), dat na ruim twintig jaar nog altijd nazindert. "Ik zag geen andere optie dan de slechte behandeling te slikken en door te gaan."

“Bijna twee decennia lang heb ik gezwegen en zelfs excuses gemaakt voor bepaalde gebeurtenissen die me tot op vandaag traumatiseren." Met die woorden begon actrice Charisma Carpenter (50) haar aanklacht tegen Joss Whedon. Van 1997 tot 1999 speelde Carpenter het personage Cordelia Chase in ‘Buffy The Vampire Slayer’, tot 2004 was ze als datzelfde personage te zien in spinoff-reeks ‘Angel’. Beide reeksen komen uit de koker van Whedon.

Volledig scherm Charisma Carpenter in 'Buffy The Vampire Slayer' © INTERNET

Wangedrag

“Joss Whedon heeft z'n macht verschillende keren misbruikt terwijl we samenwerkten op de set van ‘Buffy The Vampire Slayer’ en ‘Angel’", schreef Carpenter op sociale media. “Hij vond z'n wangedrag amusant, maar het zorgde ervoor dat mijn angst om te presteren versterkt werd, dat ik mijn macht verloor en dat ik vervreemde van m’n collega’s. De verontrustende incidenten hebben een chronische fysieke aandoening uitgelokt. Daar heb ik nog steeds last van.”

Quote Hij bleef mij aanvallen, lachte met mijn geloof en beschuldig­de me ervan dat ik de show saboteerde Charisma Carpenter

Volgens de actrice specialiseerde Whedon zich in ‘passief-agressieve dreigementen om haar te ontslaan’ en gaf hij regelmatig kritiek op haar gewicht. “Hij was gemeen en bijtend, openlijk kleinerend en hij had zo zijn favorietjes. Hij zette mensen tegen elkaar op om te strijden voor z’n aandacht en goedkeuring. Hij bleef mij aanvallen, lachte met mijn geloof en beschuldigde me ervan dat ik de show saboteerde. Het seizoen nadat ik bevallen was, gaf hij me oneervol m’n ontslag.” Carpenter had niet het gevoel dat ze met haar zorgen bij iemand terecht kon, klonk het: “Ik voelde me machteloos en alleen. Ik zag geen andere optie dan de slechte behandeling te slikken en door te gaan."

Officieel onderzoek

Uiteindelijk vond ze toch de moed om met haar verhaal naar buiten te komen. Aanzet daarvoor was acteur Ray Fisher (33), die vorig jaar vertelde dat het gedrag van de regisseur “grof, kwetsend, onprofessioneel en volkomen onaanvaardbaar” was tijdens de opnames van ‘Justice League’. Na zijn getuigenis stelde WarnerMedia een officieel onderzoek naar Whedon in - waaraan Carpenter ook deelnam, verklapte ze. Of er stappen ondernomen zijn tegen de regisseur, blijft onduidelijk. WarnerMedia liet enkel weten dat het onderzoek geleid had tot ‘herstelmaatregelen’.

Quote Ik wil niet voor eeuwig geassoci­eerd blijven met Joss Whedon Sarah Michelle Gellar

Steun

Ook andere acteurs uit ‘Buffy' reageerden op het bericht van Carpenter. Amber Benson (44), die Tara speelt, schreef bijvoorbeeld op sociale media: “Het was echt een giftige omgeving, en dat begint aan de top. Charisma spreekt de waarheid, en ik steun haar voor de volle 100%. Er is in die periode veel schade aangericht en velen onder ons hebben dat twintig jaar later nog steeds niet verwerkt." Hoofdrolspeelster Sarah Michelle Gellar (43) hield zich meer op de vlakte: “Ik ben trots dat mijn naam geassocieerd wordt met Buffy Summers, maar ik wil niet voor eeuwig geassocieerd blijven met Joss Whedon. Ik ben gefocust op de opvoeding van mijn gezin en het overleven van de pandemie, dus ik ga geen verdere uitspraken meer doen. Maar ik sta achter alle slachtoffers van misbruik en ben trots dat ze zich uitspreken."

Dat bericht werd uiteindelijk gedeeld door Michelle Trachtenberg, die Dawn speelde in ‘Buffy’. “Dank je, Sarah, om dit te zeggen”, schreef ze erbij. “Nu ik 35 jaar oud ben, ben ik dapper genoeg om dit te ‘reposten’, want dit moet geweten zijn. Zijn gedrag was niet gepast. Helemaal niet.” In een later bericht voegde ze er nog aan toe: “Er was een regel die stelde dat hij niet alleen in een kamer met mij mocht zijn.” Waarom die regel in het leven geroepen werd, legde de actrice niet verder uit.

Quote Ik was een soort van vaderfi­guur. Ik had gehoopt dat iemand naar me toe zou komen en zou zeggen: ‘Ik heb het moeilijk, er is net een afgrijse­lijk gesprek geweest’ Anthony Head

Dierbare herinneringen

Iedereen lijkt het eens te zijn dat het gedrag van Whedon onaanvaardbaar was, maar Anthony Head (66), die zes seizoenen lang te zien was als Rupert Giles, moest tijdens een interview in ‘This Morning' toch toegeven dat hij nooit iets gemerkt heeft. “Ik heb de hele nacht wakker gelegen om mijn geheugen door te ploegen: ‘Wat heb ik gemist?’”, klonk het verbijsterd. “Ik ben niet iemand die zegt: ‘Ik heb het niet gezien, dus het is niet gebeurd.' Ik ben er kapot van, want een van mijn meest dierbare herinneringen aan de show is het feit dat het zo ‘empowering’ was. Niet alleen de woorden in het scenario, maar ook het familiegevoel. Het spijt me erg dat mensen dit hebben moeten meemaken." En de acteur voegde eraan toe dat hij meer had willen doen. “Ik was een soort van vaderfiguur. Ik had gehoopt dat iemand naar me toe zou komen en zou zeggen: ‘Ik heb het moeilijk, er is net een afgrijselijk gesprek geweest.' Na al die berichten denk ik: ‘Hoe kon ik in hemelsnaam niet doorhebben wat er gebeurde?' Ik bedoel, er waren wel ups en downs, maar die horen bij een show die zo lang loopt. Mensen verliezen hun geduld, maar dat overkomt iedereen.”

Whedon heeft zelf nog niet gereageerd.

