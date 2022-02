Acteur Zach Avery krijgt 20 jaar cel voor oplichting ter waarde van 570 miljoen euro

Celebrities Joe Alwyn, liefje van Taylor Swift, geeft voor het eerst een blik in hun relatie

Joe Alwyn (30) en Taylor Swift (32) zijn al vier jaar lang een koppel, maar ze worden amper samen in het openbaar gespot. Ze hebben allebei bitterweinig gelost over hun relatie in de afgelopen jaren, maar nu heeft Alwyn in een interview voor zijn opkomende nieuwe serie toch een beetje inside information gelost. “Ik ben natuurlijk erg gelukkig in een monogame relatie.”

10 februari