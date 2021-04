Acteur Zach Avery beschuldigd van oplichterij van 190 miljoen euro

CelebritiesDe Amerikaanse acteur Zach Avery (34) is door de inlichtingendienst FBI gearresteerd. De man wordt verdacht van oplichterspraktijken waarmee omgerekend zeker 227 miljoen dollar (ruim 190 miljoen euro) is gemoeid.

Amerikaanse media spreken van een 'Ponzi scheme'. Investeerders denken daarbij ten onrechte dat ze hun geld tegen een hoog rendement laten beleggen, maar de oplichters gebruiken simpelweg het geld dat ze van latere beleggers krijgen om de eerdere beleggers te betalen.

Zach Avery, wiens echte naam Zachary Horowitz is, zou volgens de FBI zo'n ‘Ponzi scheme’ hebben opgezet via de onderneming 1inMM Capital LCC. Avery hield beleggers voor dat hij deals had gesloten met bedrijven als Netflix en HBO over distributierechten van tv-series en films om zo investeerders aan te trekken. Hij beloofde hen tot 40 procent winst. Om hen verder te overtuigen, fabriceerde hij mailverkeer met Netflix en HBO en stuurde hij positieve jaarrapporten naar de investeerders. Maar die bleek allemaal vals te zijn - er was geen sprake van een zakelijke relatie met Netflix en HBO. Maar Avery slaagde er wel in om de beleggers in totaal zo'n 227 miljoen dollar (ruim 190 miljoen euro) afhandig te hebben gemaakt. Sinds december 2019 zou hij zo’n 160 betalingen hebben gemist.

Vluchtgevaarlijk

De aanklagers hebben dinsdag in de rechtbank aangehaald dat Avery vluchtgevaarlijk zou zijn. “De kansen dat hij ergens geld heeft verstopt, zijn heel reëel", klonk het. Daarom vroegen ze dat Avery tot het proces in de cel zou blijven. Maar de rechter ging niet meteen mee in dat verhaal en stelde de borg op 1 miljoen dollar (zo'n 840.000 euro).

Avery speelde onder meer mee in ‘Last Moment of Clarity’, ‘The White Crow’ en ‘Farming’. Hij was ook als extra te zien in ‘Fury’, met Brad Pitt in de hoofdrol.

