Acteur Vincent Kartheiser beschuldigd van wangedrag op set

Celebrities Kim Kardashian over “verschrik­ke­lij­ke” eerste zwanger­schap: “Ik zag er niet uit en dat kreeg ik meermaals per dag te horen”

12 augustus Kim Kardashian heeft in de podcast ‘We Are Supported By’ laten weten dat ze haar eerste zwangerschap acht jaar geleden “verschrikkelijk” vond. De 40-jarige realityster was toen in verwachting van haar oudste kind North (8) en werd bedolven onder kritiek over haar uiterlijk. Verder vertelt Kardashian ook over haar nog steeds goeie band met ex-man Kanye West (44). “Dankzij hem heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.”