Acteur uit ‘Dances with Wolves’ gearresteerd voor seksueel misbruik: “Hij misbruikte zijn status als medicijnman”

CelebritiesActeur Nathan Chasing Horse (46), die bekend werd dankzij z'n rol in ‘Dances with Wolves, is eerder deze week gearresteerd. De man wordt ervan beschuldigd verschillende vrouwen seksueel misbruikt te hebben, waaronder een kind jonger dan 16 jaar. Dat schrijft The Independent.

KIJK. De politie deed een huiszoeking in de woning van de acteur

Maandag viel een SWAT-team binnen in het huis van Nathan Chasing Horse in Las Vegas, waar hij met zes vrouwen woont. De man, die op 14-jarige leeftijd meespeelde in het awardwinnende ‘Dances with Wolves’, wordt ervan beschuldigd verschillende vrouwen te hebben misbruikt. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan kindermisbruik, trafficking en het leiden van een sekte. De inval kwam er na een tip over Chasing Horse.

Medicijnman

“Hij deed zich voor als een medicijnman, een heilige man", vertelde Charles Headdress, vice-voorzitter van de Fort Peck Tribes, in ‘The Independent’. In ruil voor geld en een verblijfplaats zou Nathan Chasing Horse verschillende ceremonies uitvoeren in het Fort Peck Reservaat in Montana. “Hij zorgde ervoor dat mensen in trance raakten en ze raakten betoverd door hem. Daardoor kon hij doen wat hij wilde.” Uiteindelijk werd hij in 2015 verbannen uit het reservaat na verschillende klachten. “Hij deed zichzelf voor als een erg belangrijk, beroemd persoon", zei Headdress. “Ik neem aan dat hij erg charismatisch is, en hij lokte mensen daarmee. Tot ze ontdekten hoe hij écht was.”

The Circle

Chasing Horse zou namelijk verschillende jonge meisjes en vrouwen seksueel hebben misbruikt. Hij overtuigde hen ervan dat ze door seks met hem te hebben, opgenomen konden worden in de sekte ‘The Circle’. Ook zou hij de meisjes uitlenen aan andere mannen. Enkele maanden geleden getuigde een vrouw op sociale media al over het misbruik van Chasing Horse. Ze vertelde dat ze door hem werd opgevoed op een traditionele manier, en hem ‘grootvader' noemde. Maar toen ze 14 jaar was, veranderde alles. Er werd kanker bij haar moeder vastgesteld, vertelde ze. In ruil voor een behandeling zou de acteur haar maagdelijkheid en haar eerste kind geëist hebben. Daarna werd ze een van zijn “echtgenotes”, klonk het. Het misbruik zou jaren geduurd hebben, tot ze in 2020 mocht vertrekken.

“Hij misbruikte een heilige traditie", besloot Headdress nog. “Hij is zonder twijfel een erg slechte man.”

