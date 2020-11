Acteur Ryan Reynolds neemt Welshe voetbalclub over

Celebrities ‘Hell­boy’-ac­teur Ron Perlman (70) beleeft passionele relatie met 47-jarige vriendin: “Zij maakt me weer jong”

15 november Vorig jaar kwam er na 38 jaar een einde aan het huwelijk van Ron Perlman (70), maar ondertussen is de ‘Hellboy’-acteur alweer gelukkig in de liefde. Hij denkt zelfs al na over een mogelijk huwelijk met z'n Allison Dunbar (47), klinkt het in The Sun.