Acteur Michael Lerner overleden op 81-jarige leeftijd: “We zijn een legende kwijtgeraakt”

Hij is de koning der crooners, de king van Kerstmis, en hij scheert momenteel hoge toppen met zijn wereldtournée, die vorige maand nog in ons land passeerde. Maar het leven heeft er voor Michael Bublé (47) lange tijd veel minder rooskleurig uitgezien. Zijn zoontje, Noah (9) is momenteel in remissie na een verontrustende kankerdiagnose. In een openhartig gesprek vertelt de Canadese zanger over die moeilijke periode, en hoe die zijn kijk op de wereld verandert heeft. “Ik kan er amper over praten, dat doet te veel pijn.”