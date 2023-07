Acteur Kevin Spacey in tranen na vrijspraak voor alle aanklachten rond seksueel misbruik

De acteur, onder andere bekend voor zijn hoofdrol in de Netflix-hitreeks House of Cards, stond vier weken lang terecht nadat hij door vier mannen was beschuldigd van seksuele aanranding. Twee van de mannen beweerden dat ze buiten hun wil om seks hebben gehad met Spacey, die van 2004 tot 2015 artistiek directeur was van The Old Vic Theatre in Londen.