Acteur Kevin Spacey in tranen na vrijspraak voor alle aanklachten rond seksueel misbruik: “Dit is veel voor mij om te verwerken”

de Amerikaanse acteur Kevin Spacey is op zijn proces in Londen, rond vermeend seksueel misbruik, volledig vrijgesproken. Spacey werd door de twaalfkoppige jury niet schuldig bevonden aan de aanklachten die tegen hem waren ingediend. Spacey barstte in tranen uit toen de rechter het verdict voorlas.

“Jullie begrijpen dat dit veel voor mij is om te verwerken”, zo sprak Spacey omstaanders toe voor het gerechtsgebouw, na de uitspraak. “Maar ik wil graag zeggen dat ik de jury enorm dankbaar ben omdat ze de tijd genomen hebben om al het bewijsmateriaal en alle feiten grondig te onderzoeken, voor ze een beslissing hebben genomen. Ik voel me nederig door de uitspraak.”

“Ik wil ook de personeelsleden van het gerechtsgebouw, de security en iedereen die elke dag voor ons gezorgd heeft bedanken. Waaronder mijn team van advocaten, Evan en Lucy, om hier elke dag te zijn. Dat is alles wat ik voorlopig te zeggen heb. Heel erg bedankt.”

Al lang aan de gang

De zaak tegen Spacey begon eind juni in de rechtbank in Londen. De acteur, onder andere bekend voor zijn hoofdrol in de Netflix-hitreeks ‘House of Cards’, stond vier weken lang terecht nadat hij in 2017 door vier mannen werd beschuldigd van seksuele aanranding. De feiten zouden hebben plaatsgevonden tussen 2001 en 2013.

Twee van de mannen beweerden dat ze buiten hun wil om seks hebben gehad met Spacey, die van 2004 tot 2015 artistiek directeur was van The Old Vic Theatre in Londen. Bij de verhoren van de vermeende slachtoffers kwam een patroon terug. Spacey zou hen agressief in hun kruis hebben betast. De beschuldigingen zorgden ervoor dat hij kort daarna moest vertrekken bij ‘House of Cards’.

Enkel flirten

De acteur pleitte eerder al onschuldig op alle twaalf de aanklachten en zei ervan overtuigd te zijn dat de rechtbank hem zal vrijspreken. Hij meent dat zijn aanklagers “op geld beluste” mannen zijn en dat alles destijds met wederzijdse toestemming gebeurde. Hij beweert zelfs dat enkele aanklagers nadien zélf nog contact zochten met hem.

“Ik ben diep gekwetst door deze beschuldigingen”, aldus Spacey op de getuigenbank. “En twee van de vier getuigen ken ik zelfs niet.” Hij gaf toe dat hij met één van de vermeende slachtoffers geflirt heeft en hem zelfs intiem heeft aangeraakt, maar dat er geen seks heeft plaatsgevonden. “Ik ben een grote flirt, maar we zijn niet verder gegaan omdat hij duidelijk maakte dat hij niet verder wilde en je respecteert dat. We beleefden een erg leuke tijd samen. De aanrakingen gebeurden niet op een gewelddadige, agressieve, pijnlijke manier. Het was zachtaardig ... en in mijn gedachten romantisch.”

“Seks is geen misdaad”

“Het is geen misdaad om van seks te houden. Zelfs als je beroemd bent en het is geen misdaad om seks te hebben, zelfs als je beroemd bent, en het is geen misdaad om losse seksuele contacten te hebben. En het is geen misdaad om seks te hebben met iemand van hetzelfde geslacht, want het is 2023 en niet 1823”, stelde Patrick Gibbs, de advocaat van Spacey in zijn slotpleidooi. “Het is makkelijk om beschuldigingen te verzinnen tegen een man als meneer Spacey. Een man die promiscue is, een man die niet publiekelijk uit de kast is, ook al weet iedereen in het film- en theaterwereldje dat hij homoseksueel is. Een die man die een gewone man wil zijn, die bier drinkt, lacht, wiet rookt en vooraan in de wagen zit, een man tijd spendeert met jongere mensen tot wie hij zich aangetrokken voelt.”

