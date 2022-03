Acteur Jussie Smollett veroordeeld tot 150 dagen gevangenisstraf

Celebrities Hoe veelbelo­vend acteur Jussie Smollett zijn eigen overval in scène zette en daarmee zijn carrière verpestte

In elkaar geslagen. Met bleekmiddel overgoten. En een strop om de nek. Dat was het relaas van Jussie Smollett (39) in 2019. Nu heeft een jury geoordeeld dat de acteur die aanval zélf in scène heeft gezet en daarover gelogen heeft. We blikken terug op een rechtszaak vol “compleet belachelijke” verklaringen. “In die privékamer kusten we een beetje en masturbeerden we tezamen.”

10 december