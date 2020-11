Acteur Jonathan Rhys Meyers crasht met wagen en wordt gearresteerd voor rijden onder invloed

Celebrities 'Mission Impossi­ble'-ac­teur opgepakt na tirade in vliegtuig

9 juli Jonathan Rhys Meyers (40) is zondag op het vliegveld van Los Angeles opgepakt nadat hij zich had misdragen in een vliegtuig. De van oorsprong Ierse acteur had zich tijdens een vlucht vanuit Miami agressief gedragen tegen zijn vrouw en rookte een e-sigaret op het toilet, weet de Amerikaanse entertainmentsite TMZ.