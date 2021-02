Acteur Jonah Hill trekt van leer tegen tabloids: “Door jullie pesterijen durfde ik jarenlang m’n T-shirt niet uittrekken in het openbaar”

“Pas toen ik halverwege de 30 was, durfde ik in zwembaden voor het eerst m’n T-shirt uittrekken”, schrijft Jonah. “Zelfs wanneer er enkel familie en vrienden in de buurt waren. Wellicht had ik dit veel eerder gedurfd, maar m’n onzekerheden werden alleen maar erger door jarenlange pesterijen over m’n lichaam in tabloids en interviews. Het is nu voor de eerste keer dat het me niet meer kan schelen dat media me stalken en zo'n foto’s online zetten. Op m’n 37ste heb ik mezelf eindelijk aanvaard.”