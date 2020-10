Acteur John Cena in grootste geheim getrouwd

De voormalig showworstelaar en de Canadese werden in maart van 2019 voor het eerst samen gespot, een paar maanden na Johns breuk met de 36-jarige Nikki Bella. Later in het jaar verschenen de twee samen op de rode loper van Johns film ‘Playing With Fire’, waar hij onthulde dat hij Shay ontmoet heeft toen hij voor opnames van de film een tijdje in haar woonplaats Vancouver verbleef.