Acteur Jeremy Renner (‘Hawkeye’) in kritieke toestand na ongeval tijdens sneeuwruimen: “Zijn familie is bij hem”

Celebrities Madonna kiest opnieuw voor een speciale outfit: zangeres viert Kerstmis in lingerie

Madonna (64) viert kerst op haar eigen manier, in lingerie. De zangeres spendeerde de dag met haar kinderen op de kermis. Daar was ze warm gekleed, maar eenmaal thuis zat het anders. Op Instagram deelt The Queen of Pop een video waarin ze lingerie en een kerstmuts draagt. Het is wel niet de eerste keer dat Madonna iets gewaagd aantrekt en het op haar sociale media deelt. En dat weten haar volgers maar al te goed. “Weer een speciale video”, schrijft iemand bij het bericht.

28 december