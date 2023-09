Acteur Ian McKellen (84) weigert met pensioen te gaan

Celebrities IN BEELD. Julia Fox en Emily Ratajkow­ski trappen New York Fashion Week af (met bijzonder weinig om het lijf)

New York Fashion Week is nog niet eens goed en wel begonnen of Julia Fox (33) en Emily Ratajkowski (32) weten nu al alle ogen naar zich toe te trekken. Beiden woonden op 5 september de modeshow bij van PrettyLittleThing x Naomi Campbell en kozen allebei voor een - op z'n zachtst gezegd - nogal gewaagde (en zeer blote) outfit. Dat belooft alvast voor de rest van de modeweek.