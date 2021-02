Acteur Gérard Depardieu aangeklaagd voor verkrachting

De jonge actrice, die 22 was toen de vermeende feiten zich afspeelden, beweert dat ze in augustus 2018 tot twee keer toe seksueel misbruikt werd in Depardieu’s woning in Parijs, terwijl ze aan het repeteren waren voor een rol. De vrouw diende daarom een klacht in tegen de acteur, die ze een vriend van de familie noemt. Het onderzoek had de aantijgingen niet hard kunnen maken, klonk het. Zo was er een confrontatie tussen Depardieu en de actrice, waaraan tot nu nooit ruchtbaarheid werd gegeven. In de zomer van 2020 verkreeg de actrice dat een onderzoeksrechter zich over de zaak zou buigen, na een klacht met burgerlijkepartijstelling. Op die manier wordt er bijna automatisch een rechter aangesteld om het onderzoek weer op gang te brengen.