Acteur Gabriel Byrne belde de priester op die hem misbruikte: “Ik wilde hem een klootzak noemen”

In het boek beschrijft Byrne hoe hij als kind een roeping had en besloot om priester te worden. Toen hij elf was verliet hij daarom Ierland en ging les volgens aan een katholieke school in Engeland. Een van de priesters - de vriendelijkste van allemaal - misbruikte hem echter, waarop Byrne de school verliet en z'n geloof afzwoer.

Maar het misbruik bleef sluimeren. “Zelfs jaren later voelt het nog altijd alsof er beton over die nacht is gegooid. Sindsdien probeer ik er met een speldje wat in te kerven, te bang om een drilboor te gebruiken. Te bang voor wat eronder begraven ligt." Daarom besloot de acteur in 2002 om de dader op te bellen. “In die laatste seconden wilde ik hem een klootzak noemen, en zeggen dat ik misschien niet in de hel geloof, maar hij hopelijk wel. Ik wil dat hij doodsbang is en voor eeuwig zal branden”, schrijft Byrne. “Maar ik zei niets. Een deel van me wilde die oude man met de vriendelijke stem niet kwetsen. De man die vastzat in een bejaardentehuis en zich mij en wat hij had gedaan niet kon herinneren."

Ondertussen is de priester overleden, vertelt Byrne in een interview met The New York Times. “We vinden het geweldig om te denken dat dit soort dingen een oplossing hebben, dat we zo met trauma moeten omgaan: ‘Ik heb hem geconfronteerd, het is afgerond, ik kon verder gaan.' Maar dat is niet noodzakelijk zo", geeft hij toe. “Ik heb beseft dat er helemaal geen oplossing moet zijn."

Lees ook: